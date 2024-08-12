Будет очень сложно: три знака зодиака ждут большие проблемы в августе

Август 2024 года будет сложным периодом для трех уроженцев зодиакального круга из-за ретроградного Меркурия. Он окажет серьезное влияние на решения, что может повлечь за собой хаос. По словам астрологов, в зоне риска Овны, Близнецы и Козероги.

Овен

Овны пережили исключительно насыщенные недели, но не готовы останавливаться – у них еще есть амбициозные планы. Уроженцы знака начали сразу много проектов, но им не удастся справиться со всеми поставленными задами. Несмотря на усердную работу, Овны почувствуют, что земля уходит из-под их ног. Ретроградный Меркурий принесет им большие проблемы, которые заденут все сферы жизни – от работы до отношений.

Близнецы

Коммуникабельные Близнецы любят вызовы, приключения и используют каждую возможность, подаренную судьбой. Уроженцам знака нравится быть в центре событий, но август разрушит их планы. Близнецы примут неверные решения, что грозит им потерей крупной суммы денег Ретроградный Меркурий сделает Близнецов еще импульсивнее, и они совершат поступки, о которых будут горько сожалеть.

Козерог

Осторожные Козероги вдруг потеряют бдительность, увидев новые перспективы и возможности. Но они могут стать жертвами обмана, более того – коллеги начнут строить козни за спиной. Амбиции и желание покорять вершины сыграют с Козерогами злую шутку – они рискуют потерять то, что имели. Столкнувшись с жесткой критикой и провалом планом, Козероги почувствуют себя уставшими и измотанными. Им действительно нужен отдых.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.