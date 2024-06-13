Будьте осторожнее с ними! Названы четыре самых завистливых знака зодиака

Некоторые люди постоянно завидуют успеху всех вокруг и считают, что они сами достойны большего. По словам астрологов, речь идет о Тельцах, Близнецах и Девах.

Телец

Тельцы считаются одним из самых завистливых знаков зодиака. Большую часть времени они завидуют хорошей квартире, машине, дорогой одежде знакомых вместо того, чтобы делать что-то самым. Причем они совершенно этого не скрывают. Они открыто скажут или покажут, что завидуют.

Близнецы

Близнецы чаще всего завидуют не вашему материальному состоянию, а социальной роли. Уроженцы знака любят быть в центре внимания, все замечают, если их "затмить" - то они будут очень недовольны. Близнецы хотят быть самыми популярными – и ради успеха готовы на подлости.

Девы

Девы чаще всего будут завидовать успехам других в профессиональной сфере. Они карьеристы и всегда хотят занять более высокую должность, чем другие. Уроженцы знака стремятся быть лучшими и сделают все, чтобы добиться этого. Иногда они понимают, что, возможно, кто-то другой лучше их, но никогда этого не покажут.

Рыбы

Будьте осторожны, знакомя Рыб со своей новой любовью. Уроженцы этого знака зодиака завидуют счастью или отношениям других. Им нравится быть "страдальцами", когда другие жалеют их за то, что у них нет второй половинки. Они часто склонны использовать счастье других, чтобы говорить о своих неудачах.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.