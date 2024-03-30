Будьте осторожны! Названы знаки зодиака, которые являются манипуляторами в любви

Многие сталкивались с манипуляциями и обманом в отношениях, и астрологи утверждают, что большую роль в этом играет знак зодиака. Чаще всего играют на чувствах партнеров Раки, Скорпионы, Рыбы и Близнецы.

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Раки и Скорпионы

О нелестном (хотя и вполне заслуженном) "рейтинге" Скорпиона слышали многие, но похожими чертами обладает и его "коллега" по стихии Воды – Рак. Оба знака представляют эмоциональную сферу жизни. Они умеют читать людей, как открытую книгу, чему помогает их уникальная интуиция.

К сожалению, если они злоупотребляют своим чувствительным потенциалом для манипуляции. А поскольку они обычно не являются мастерами общения, могут задеть самую чувствительную точку своего партнера, просто чтобы быстро показать свою правоту.

Рыбы и Близнецы

Хотя это чрезвычайно обаятельные знаки, часто выделяющиеся в обществе, у них есть одна интересная общая черта – стремление побыстрее сбежать. Как только в отношениях становится немного сложнее, и первоначальный выброс эндорфинов сменяется обыденностью, они идут на обман.

И Рыбы, и Близнецы любят свободу, а эфемерность – их второе имя. Они часто нуждаются в новых стимулах. Если их партнер не любитель спонтанных поездок в горы или просто нуждается в большей стабильности – он, к сожалению, может довольно быстро исчезнуть с их планов на будущее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.