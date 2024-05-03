Будут витать в облаках! Три знака зодиака найдут любовь в мае

Май 2024 года окажется судьбоносным для трех уроженцев зодиакального круга, которые встретят настоящую любовь. По словам астрологов, начнет чаще биться сердце Овнов, Львов и Водолеев. Вот что их ждет!

Овен

Овны неожиданно влюбятся, причем это будет человек из круга общения, которого они ранее считали другом. Буквально одна встреча перевернет их жизнь – вспышка чувств будет такой бурной, что уроженцы знака совсем потеряют голову. Выяснится также, что все предрассудки были совершенно ошибочными. Ранее Овнов специально ввели в заблуждение и не рассказали всей правды о нынешнем избраннике.

Лев

Львы поймут, что человек, с которым они давно знакомы, – на самом деле любовь всей их жизни. Это толкнет их на решитель6ые действия. Если вы до сих пор не делали никаких серьезных заявлений, май станет лучшим месяцем, чтобы впервые сказать "Я люблю тебя". Это также хорошее время, чтобы вместе спланировать свое будущее. Однако звезды указывают, что не стоит выставлять напоказ свою любовь на публике.

Водолей

Водолеи снова влюбятся в человека, с которым были в отношениях в прошлом. Они почувствуют бабочек в животе и не смогут устоять перед порывом. Звезды не сомневаются, что за такую ​​любовь стоит бороться. Поэтому Водолеям не стоит бояться своих чувств, а лучше открыться новому опыту. Тем более, что уроженцам знака сулят большое счастье в мае.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.