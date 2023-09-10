Бурный роман или расставание: любовный гороскоп на осень 2023 для всех знаков зодиака

Осень 2023 года может стать временем перемен для многих уроженцев зодиакального круга. Но если одни обретут любовь и начнут строить гармоничные отношения, то другим грозит расставание. Астрологи рассказали детальнее, чего ждать всем знакам зодиака.

Овен

Стрела любви поразит одиноких Овнов в начале октября. По крайней мере, они так подумают. Однако флирт – это не любовь на всю жизнь, а хорошее начало. Для построения прочных отношений придется научиться искать компромиссы.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на отличное время в отношениях со второй половинкой. Не будет никаких поводов для скандалов, а только радость и взаимопонимание.

Близнецы

Одинокие Близнецы встретят свою вторую половинку в конце октября. Но важно не упустить шанс, подаренный судьбой. Так что будьте открыты ко знакомствам, счастье – рядом!

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Рак

Ракам следует быть осторожными и не смешивать работу и личную жизнь. Бурный роман с коллегой может завершиться печально, да еще и навредить карьере.

Лев

Львы осенью прекратят серьезные отношения и только тогда узнают истинное лицо своей второй половинки. Это только подтвердит, что решение расстаться было правильным.

Дева

Осенью Девам захочется отдохнуть от отношений, и это будет хорошим решением. Они смогут посмотреть на многие вещи по-другому. Не исключено, что они познакомятся с кем-то, кто изменит их взгляд на любовь.

Весы

Весам необходимо задуматься о своих отношениях. Если они заметят, что вторая половинка уже давно к ним равнодушна, то нужно или что-то менять, или расставаться.

Скорпион

У Скорпионов есть шанс на отличный роман. Осень – идеальное время для флирта и знакомства со своей второй половинкой. Скорпионы будут проводить долгие вечера в очень интересное компании.

Стрелец

Романтическая натура Стрельцов даст о себе знать осенью. Больше встреч, прогулок, объятий – это именно то, что нужно уроженцам знака. Одинокие наконец обретут любовь.

Козерог

Перед Козерогами стоит непростая задача: им придется доказать своим партнерам, что они им небезразличны. Уроженцы знака слишком много времени уделяли работе, забыв о второй половинке.

Водолей

Старая любовь не ржавеет, вот что обязательно скажут женщины-Водолеи в ближайшем будущем. Однако стоит помнить, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Прежде чем вступать в отношения, необходимо хорошо подумать, хотят ли они этого.

Рыбы

Рыбам следует быть осторожными с романом на работе. Они привлекут чье-то внимание и почувствуют себя особенными. Однако найти баланс между работой и личной жизнью будет трудно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.