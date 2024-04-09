Четыре знака зодиака ценят деньги больше, чем любовь: вот кто в списке

Некоторые люди – типичные материалисты, любящие красивые и дорогие вещи. Они обожают окружать себя роскошью, хвастаться своими достижениями и ценят деньги больше, чем любовь. По словам астрологов, речь идет о Тельцах, Девах, Весах и Стрельцах.

Овен

Неконтролируемые расходы часто сводят Тельца с ума. Это эгоистичный знак зодиака, который сосредоточен исключительно на себе. Он любит сорить деньгами, но только при условии, что они предназначены для его прихотей. Овен очень находчив и умеет подняться к финансовым высотам. В компании он хвастается тем, сколько предметов роскоши у него в доме. Любовь для него – инвестиция, поэтому он ищет того, с кем сможет приумножить свое состояние. Это главный критерий при поиске своей второй половинки.

Дева

Дева известна тем, что любит иметь сбережения на так называемые черный день. Когда деньги заканчиваются, она винит всех вокруг. Два не тратит деньги на то, что не нужно для ее жизни. Однако может указать на недавние расходы своего партнера и посчитать их совершенно бессмысленными. Она собирает все квитанции и использует их как аргумент в спорах о деньгах.

Весы

Весы любят делать себе дорогие подарки, но как только видят, что стиль поведения партнера похож, быстро нападают и не хотят слышать никаких объяснений. Уроженцы знака убеждены, что только они достойны пользоваться совместными финансами. Их совершенно не интересуют нужды других.

Стрелец

Стрелец тратит деньги на дорогую одежду, электронные гаджеты и частые поездки. Он любит быть на высоком уровне и не беспокоится о том, что кто-то посчитает его материалистом или эгоистом. Стрелец глух к мольбам своих близких, которые обеспокоены тем, что он живет не по средствам. Если он чувствует, что кто-то слишком сильно подталкивает его к изменению поведения, без колебаний исключает его из своей жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.