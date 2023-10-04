Четыре знака зодиака ждет золотое время до 8 октября: нужно выполнить только одно условие

Ближайшие дни будут иметь особое значение для четырех знаков зодиака – их ждет золотое время, когда заветные мечты могут сбыться. У них появится много возможностей преобразить свою жизнь в лучшую сторону.

Хорошую энергию принесут астрологические явления, в том числе: соединения Луны с Юпитером и Ураном, а также начало периода метеорного дождя Ориониды. Поэтому четырем уроженцам зодиакального круга сулят большой успех в финансовых делах и любви. Однако судьба может быть превратной, поэтому даже избранные должны выполнить одно важное условие, чтобы их удача сработала.

Телец

Тельцов ждет "золотая" неделя в сфере финансов – будет множество достижений, успехов и неожиданных бонусов. Звезды подсказывают, что условием исполнения этого доброго предзнаменования является чрезвычайно зоркий взгляд на числа. Они покажут Тельцу лучшие возможности и приведут его к истинному богатству.

Весы

Весы могут воспользоваться силой золотой недели, если проявят сильную волю. На этой неделе они должны отказаться от своей самой вредной зависимости или привычки. Только так судьба укажет путь к успеху, богатству и осуществлению мечты. Будут и другие, неизмеримые преимущества. У одиноких Весов появится шанс на большую любовь.

Стрелец

Стрелец быстро заметит, что начинается его золотая неделя. Каждый день будет приносить ему победы и награды. Чтобы сохранить успех, уроженцам знака нужно перестать жаловаться. Каждое негативное слово или высказанное сомнение приведет к потере прежнего блага. Только позитивный настрой спасет ситуацию.

Водолей

Теперь у Водолея есть шанс воплотить в жизнь некоторые из своих мечтаний. Золотая неделя скоро принесет много приятных сюрпризов, в том числе реальную прибыль в финансах. Процветание будет увеличиваться с каждым днем при условии, что Водолей поделится им с другими. Хранение всего при себе погубит его быстрее, чем судьба позволит ему разбогатеть. Это может быть трудным испытанием.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.