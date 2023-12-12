Четыре знака зодиака ждут подарки судьбы в ближайшее время: они могут разбогатеть

Приближающиеся рождественские и новогодние праздники способны быстро опустошить кошелек, но астрологи утверждают, что четырем уроженцам зодиакального круга не стоит беспокоиться. Удача будет на их стороне, а судьба уже готовит щедрые подарки. Речь идет о Козерогах, Раках, Овнах и Девах.

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Козерог

Козероги в преддверии праздников могут рассчитывать на постепенное улучшение финансового положения. Уроженцы знака получат повышение на работе, которое сулит рост доходов. Приятным бонусом станут и премии за успешно реализованные проекты. Однако обращайте внимание на все покупки, которые совершаете каждый день. Звезды предостерегают вас от неосмотрительных трат.

Рак

Раки ждут щедрые подарки судьбы в последний месяц года. Им на счет может неожиданно поступить крупная сумма – как вознаграждение за работу или подарок от близких. Рождественские покупки не будут угрозой для бюджета, даже если может казаться, что вы не сможете справиться со всеми расходами. Верьте в свои навыки планирования и ждите акций!

Овен

Хотя Овны часто были жертвой собственной расточительности, теперь они осознали всю серьезность ситуации. Уроженцы знака начали заботиться о финансовой подушке безопасности, но декабрь преподнесет им приятый сюрприз – Овны могут совершить карьерный рывок, а вместе с тем вырастут и доходы. Рожденные под этим знаком наконец побалуют себя приятными покупками.

Дева

Уроженцы знака точно знают, какой презент лучше всего подарить своим близким. Обычно на пути стоят только финансовые вопросы. Но теперь все будет иначе. Неожиданное поступление средств обеспечит своевременное решение всех вопросов. Уроженцам знака останется только с радостью раздать подарки. Воспользуйтесь этим хорошим временем и постарайтесь не тратить слишком много, чтобы сэкономить деньги на следующие недели.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.