Что подарить разным знакам зодиака на праздники: астрологи раскрыли секреты

Приближается Рождество, а вместе с ним и Новый год, когда принято радовать своих близких подарками. Но иногда определиться с выбором презента очень сложно, и тогда на помощь может прийти гороскоп. Астрологи рассказали, что порадует разные знаки зодиака.

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Овен

Овен будет рад подарку, которым сможет правильно воспользоваться. Лучший выбор компьютерные или настольные игры, аксессуары для тренировок, билеты в путешествие или на большую вечеринку.

Как для женщины-Овна, так и для мужчины хорошим подарком также станут любые электронные гаджеты, например, фотоаппарат, мобильный телефон, ноутбук, часы и т. д. Помните, ни в коем случае нельзя дарить Овну бесполезный подарок, который только загромождает его квартиру. Откажитесь от покупки талисманов или различных рождественских статуэток.

Телец

Тельцы любят получать оригинальные и роскошные подарки, особенно ограниченного выпуска. Идеальным презентом для людей этого знака зодиака станет дорогая косметика, украшения, а также фотоальбомы.

Тельцы также ценят комфорт, поэтому на Рождество им можно подарить билет в СПА или даже расслабляющий СПА-набор в виде различных лосьонов для ванн. Уроженцы знака не любят дешевых и безвкусных вещей, особенно искусственных украшений и вещей ручной работы.

Близнецы

Близнецы любопытны к миру и открыты для новых вызовов. Поэтому они будут рады образовательным подаркам в виде языковых курсов, головоломок, настольных игр и даже энциклопедий.

Кроме того, можно выбрать креативные подарки. Например, Близнецы оценят экзотические подарки – это могут быть сладости, парфюмерия и украшения. Электронные гаджеты также подойдут. Не покупайте Близнецам пылесосы и книги – они этого не оценят.

Рак

Раки очень эмоциональны и придают большое значение отношениям с близкими людьми. Поэтому идеальным подарком для них станет тот, который они смогут использовать дома. Можно приобрести набор для выпечки печенья, хлеба или удобный гамак.

Еще один подарок, который понравится людям-Ракам, – это коллекционный подарок. Это могут быть конкретные виды книг, дневники, пластинки любимого исполнителя или какие-либо украшения. Раки не любят сюрпризов, поэтому лучше дарить им стандартные, бесхитростные подарки.

Лев

Подарки для Львов должны подчеркивать их неповторимый стиль. Идеальный подарок – набор для рисования, именная ручка или эксклюзивный блокнот, в котором люди этого знака зодиака могут записывать свои цели.

Лев ценит роскошь и хорошее качество. Поэтому подарок должен быть сделан аккуратно. Также стоит красиво его завернуть и прикрепить открытку с рождественскими поздравлениями. Львам нельзя дарить дешевые, безвкусные и обычные вещи, особенно если речь идет о бытовой технике.

Дева

Девы будут рады практичному подарку, особенно если его можно использовать дома. Если хочется выбрать более изысканный подарок, стоит купить что-нибудь экологическое, например, набор красиво упакованного кофе или чая.

Весы

Весы ценят в своей жизни гармонию, стабильность и красоту. Поэтому подарки должны быть визуально привлекательными. Их порадуют декоративные шкатулки, елочные игрушки или фарфоровые статуэтки.

Весам также понравятся эксклюзивные украшения, парфюмерия, шампанское и шоколад. Приглашение в ресторан или на вечеринку также может стать идеальным подарком.Весы не любят китчевых и безвкусных подарков, а также небрежно изготовленных или неэстетично упакованных.

Скорпион

Скорпион будет рад подарку, который пробудит его чувства. Идеальным выбором станет билет в квест-комнату, где уроженцы знака смогут в полной мере использовать свои способности для решения головоломок. Еще один отличный подарок для людей этого знака зодиака – книга.

Никогда дарите Скорпионам стандартные подарки в виде ящика для инструментов или кухонных наборов. Лучше заменить их духами или чувственным бельем.

Стрелец

Стрельцы любят путешествовать и играть в игры с друзьями. Поэтому стоит купить им туристические аксессуары, путевку, настольные игры или карты. Уроженцы знака также будут рады билету на большую вечеринку, фотоаппарату или видеокамере.

Не стоит покупать для них технику со сложной инструкцией по эксплуатации. Люди этих знаков зодиака ненавидят технические объяснения.

Козерог

Козероги будут рады функциональным и в то же время оригинальным подаркам. Они оценят брендовую косметику, бытовую технику или элегантные украшения. Художественные фотографии, картины или изысканные украшения для дома также принесут Козерогу много радости.

Не стоит покупать уроженцам знака бесполезные подарки, такие как пластиковые стаканы или чашки, а также дешевые украшения.

Водолей

Водолеям нужен подарок, который будет модным, необычным и соответствующим мировым тенденциям, а значит, безвредным для окружающей среды и не тестируемым на животных. Поэтому идеальный подарок – это, например, электронные гаджеты, натуральная косметика или изысканные украшения, не обязательно элитные.

Водолеи не любят обыденных, стандартных вещей. Традиционные рождественские украшения им тоже не по вкусу.

Рыбы

Рыбы оценят подарок, сделанный собственноручно, ведь при его изготовлении большое значение имеет воображение. Шарф или шапка ручной работы могут порадовать людей этого знака.

Уроженцы знака также будут рады альбому любимого исполнителя, экзотическим ароматам и живым растениям. Камни или амулеты также вызовут улыбку на их лице. Рыбы не оценят билеты на большую вечеринку и бытовую технику.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.