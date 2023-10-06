Что толкает разные знаки зодиака на измену? Любовный гороскоп

Предательство – одно из самых болезненных и разрушительных переживаний, которые можно испытать в отношениях. По словам астрологов, на измену знаки зодиака могут толкать совершенно разные причины. Читайте детальнее!

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны известны своей импульсивностью, которая может привести к безответственному поведению. Их вспыльчивый темперамент и потребность в независимости означают, что они часто действуют под влиянием момента. Чаще всего они изменяют, когда чувствуют эмоциональную неудовлетворенность или скуку в отношениях.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы лояльны, они ценят чувство безопасности и стабильности, поэтому редко испытывают необходимость нарушить свою клятву верности. Они также терпеливы и не склонны действовать импульсивно. Тельцы изменяют, когда их не устраивают стабильные отношения.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы – чрезвычайно переменчивые личности. Они мастера манипуляций, любят экспериментировать, поэтому могут искать новые ощущения вне постоянных отношений. Их независимость, стремление к свободе и склонность быстро скучать повышают риск предательства.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки – очень верные партнеры, известные своей чувствительностью. Каждый день они посвящают тому, кого любят, и редко поддаются искушению. Уроженцы знака могут пойти на измену только в том случае, если их эмоциональные потребности не будут удовлетворены.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы любят быть в центре внимания и хотят, чтобы ими восхищались. Они также очень, стремятся очаровывать и соблазнять. Их обычно описывают как верных и преданных партнеров, но восхищение окружающих может подтолкнуть их к предательству.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы известны как перфекционисты и придерживаются высоких стандартов. Им нравится держать все под контролем, и они склонны быть верными партнерами, которые редко нарушают свое слово по прихоти. Однако они сталкиваются с проблемами доверия, если кто-то обидел их в прошлом. В их случае предательство может произойти, когда партнер неоднократно не оправдывает ожиданий.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы заинтересованы в балансе в отношениях. При этом они общительны и обаятельны, хорошо себя чувствуют при безобидном флирте. Они часто разрываются между стремлением к независимости и потребностью в общении. Это делает их более восприимчивыми к измене в трудные времена в отношениях. Если они чувствуют, что их недооценивают, могут искать признания за пределами дома.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпион – очень интенсивный и темпераментный знак. Обычно они ревнивы по отношению к своему партнеру, могут быть чрезвычайно скрытными и неохотно раскрывать свои чувства. Скорпионы изменяют только тогда, когда чувствуют, что в отношениях ими пренебрегают или неправильно понимают.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы придают большое значение своей свободе. Им нравится флиртовать, к чему они относятся как к развлечению, но не учитывают, что могут навлечь на себя неприятности. У них обычно широкий круг друзей и поклонников, что облегчает преодоление границ. Они могут изменять, если чувствуют себя подавленными или если партнер ограничивает их развитие.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги очень целеустремленны. В их случае риск предательства возрастает, когда оно дает им шанс получить власть или престиж.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи ценят независимость и имеют глубокую потребность в свободе, которая заставляет их переходить от одних отношений к другим. Они могут изменить, когда чувствуют себя слишком ограниченными в долгосрочных отношениях.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы очень чувствительны, они автоматически настраиваются на эмоции других. Это сопряжено с риском того, что они соблазнятся кем-то, кто может предложить им утешение или понимание. Уроженцы знака изменяют, когда чувствуют себя эмоционально неудовлетворенными или когда хотят уйти от трудностей долгосрочных отношений.

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