Декабрь принесет большие проблемы трем знакам зодиака: все пойдет не так

Декабрь – период, в который многие ожидают приятных сюрпризов и настоящей сказки. Однако последний месяц года окажется непростым для трех знаков зодиака, на пути которых появится множество препятствий. По словам астрологов, речь идет о Раках, Водолеях и Близнецах.

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Рак не сможет оставить прошлое позади. В декабре воспоминания вернутся

Что сделает декабрь довольно трудным для Раков, так это то, что они по натуре очень сентиментальные люди. Им не удастся избежать потока воспоминаний, который обрушится в момент, когда они и сами этого не ожидают. Еще больше усугубят ситуацию финансовые проблемы, которые заставят уроженцев знака затянуть пояс накануне праздников.

В декабре Водолеи примут неверные решения. У них будет мало времени, чтобы все исправить

Декабрь станет для Водолеев месяцем, когда они совершат много ошибок. Не все из них будут столь горькими, но большинство потребует немедленных действий. Что действительно может беспокоить уроженцев знака в этом месяце, так это осознание того, что они сами являются корнем всех своих проблем. Им придется кардинально пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Близнецы получат удар от кого-то из близких. Им лучше быть начеку

Для Близнецов декабрь станет временем, полным конфликтов с семьей и близкими. Не все разговоры накануне праздников пройдут в приятной атмосфере. Во второй половине месяца о близком Близнецам человеке всплывут неожиданные факты, которые поставят его в совершенно ином свете, чем раньше. Будут эмоции, связанные с чувством разочарования.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.