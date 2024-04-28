Деньги – на первом месте: названы три знака зодиака, которые больше всего беспокоятся о финансах

Некоторые люди постоянно думают о деньгах – причем, это совершенно не зависит от суммы, которую они зарабатывают. Они прикидывают свою прибыль, планируют траты и составляют цели на будущее. По словам астрологов, больше всего беспокоятся о финансах Тельцы, Девы и Козероги.

Телец

Тельцы очень озабочены материальной стабильностью – они стремятся к таким заработкам, чтобы позволить себе купить все, что хотят. Уроженцы знака любят дорогие вещи, роскошный отдых и не отказывают себе ни в чем. Впрочем, и работают они много – их трудолюбие является примером для многих. Тельцы могут даже забыть об отдыхе, если увлечены амбициозным проектом.

Дева

Девы находятся под покровительством Меркурия, поэтому стресс и тревога записаны в их ДНК. Влияния планеты делает их очень осторожным и аналитическим знаком, особенно когда дело касается денег. Девы не любят рисковать. Уроженцы знака предпочитают стабильность и знают, как сделать правильные шаги для достижения своих финансовых целей.

Козерог

Сатурн, планета ответственности и долголетия, толкает Козерогов искать работу, которая гарантирует финансовую стабильность. Уроженцы знака хотят гарантировать безопасность себе и семье, поэтому будут проводить дополнительные часы в офисе и искать подработки. Они также не склонны тратить деньги спонтанно, а все тщательно планируют.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.