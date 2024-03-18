Деньги – на первом плане: названы три знака зодиака, которые больше всех беспокоятся о финансах

Есть люди, для которых их финансовое положение важнее всего – большинство их мыслей крутится вокруг денег. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Речь идет о Тельцах, Девах и Козерогах.

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Телец

У Тельцов отличный вкус, и они могут позволить себе купить все, что хотят. Уроженцы знака склонны покупать дорогие вещи, даже если бюджет ограничен. Они хотят лучшего. Часто Тельцы не думают о будущем, а тратят все, что имеют, поддаваясь капризам момента, но после стараются все исправить.

Дева

Меркурий управляет Девой, поэтому стресс и тревога записаны в их ДНК. Это качество делает их очень осторожными и аналитическими, особенно когда дело касается денег. Девы не любят рисковать. Избегая низкооплачиваемых работ и уделяя внимание деталям, Девы всегда знают, как сделать правильные шаги для достижения своих финансовых целей.

Козерог

Сатурн, планета ответственности и долголетия, заставляет Козерогов всегда искать работу, которая будет гарантировать безопасность им и их семье. Чтобы еще больше увеличить свои доходы, Козероги будут проводить дополнительные часы в офисе, брать дополнительные смены, ведь для них очень важно хорошее финансовое положение. Это заставляет их чувствовать себя в безопасности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.