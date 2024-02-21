Деньги у них на первом месте: названы самые жадные знаки зодиака

Некоторые люди не остановятся ни перед чем, чтобы разбогатеть, и уж точно не поделятся тем, что имеют, с другими. По крайней мере, так говорит астрология. В списке самых жадных знаков зодиак а- Овны, Львы и Скорпионы.

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Овен

Люди этого знака зодиака любят торговаться и всегда стремятся получить как можно больше за как можно меньше. Овны любят распродажи и часто просматривают порталы подержанной одежды или местные объявления о покупке/продаже. Они никогда не потратят лишней копейки и не сделают щедрого подарка даже самым близким.

Лев

Львы умны, им нравится быть в центре внимания и наслаждаться роскошью. Если обстоятельства не позволяют уроженцам знака вести такой образ жизни, Львы покажут всю свою жадность. Однако экономить будут не на себе, а на близких.

Скорпион

Жадность Скорпионов касается не только финансов – они также могут жаждать внимания со стороны других. Поэтому они часто собственнические в любви и терпеть не могут, когда их партнер проводит много времени с друзьями. Когда они чувствуют, что теряют контроль, могут начать манипулировать, играть на эмоциях, вызывать сочувствие или становиться агрессивными.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.