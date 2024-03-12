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Астрология и гороскопы

Держитесь от него подальше! Назван самый подлый знак зодиака, способный на страшные поступки

Анастасия Крыщук

Держитесь от него подальше! Назван самый подлый знак зодиака, способный на страшные поступки

Некоторые люди не только закрытые, загадочные, но и опасные. Они могут скрывать свои истинные чувства за маской, а понять образ их мыслей под силу не всем. По словам астрологов, речь идет о Скорпионах.

Скорпионы – водный знак, представители которого появились на свет с 23 октября по 21 ноября. Их характеризует высокомерие, напористость и склонность к ревности, упрямство и мстительность. Из-за чего это происходит?

Скорпионами управляют Марс и Плутон. Марс – планета агрессии и действия. Плутон – планета одержимости, трансформации и власти. Именно это делает знак зодиака темпераментным, властным, а потому раздражительным.

У Скорпионов, как и у любого другого знака, есть свои хорошие стороны. Однако заметить их может быть сложно, потому что на переднем плане видны более... темные детали. Прежде всего, Скорпионы любят сильно и страстно. Им свойственны страсть и смелость, но также и преданность.

Однако это очень упрямые люди, любящие контролировать. Их самый большой страх – это страх неудачи. Это потому, что Скорпионы считают, что они знают все лучше всех.

Многие замечают, что общение и взаимопонимание со Скорпионом могут быть затруднены, а иногда даже невозможны. Тем более, что уроженцы знака часто поступают подло с самыми близкими и очень мстительны.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы