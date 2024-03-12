Держитесь от него подальше! Назван самый подлый знак зодиака, способный на страшные поступки

Некоторые люди не только закрытые, загадочные, но и опасные. Они могут скрывать свои истинные чувства за маской, а понять образ их мыслей под силу не всем. По словам астрологов, речь идет о Скорпионах.

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Скорпионы – водный знак, представители которого появились на свет с 23 октября по 21 ноября. Их характеризует высокомерие, напористость и склонность к ревности, упрямство и мстительность. Из-за чего это происходит?

Скорпионами управляют Марс и Плутон. Марс – планета агрессии и действия. Плутон – планета одержимости, трансформации и власти. Именно это делает знак зодиака темпераментным, властным, а потому раздражительным.

У Скорпионов, как и у любого другого знака, есть свои хорошие стороны. Однако заметить их может быть сложно, потому что на переднем плане видны более... темные детали. Прежде всего, Скорпионы любят сильно и страстно. Им свойственны страсть и смелость, но также и преданность.

Однако это очень упрямые люди, любящие контролировать. Их самый большой страх – это страх неудачи. Это потому, что Скорпионы считают, что они знают все лучше всех.

Многие замечают, что общение и взаимопонимание со Скорпионом могут быть затруднены, а иногда даже невозможны. Тем более, что уроженцы знака часто поступают подло с самыми близкими и очень мстительны.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.