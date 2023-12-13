Держитесь от них подальше! Эти два знака зодиака – энергетические вампиры

Некоторые люди способны буквально отбирать силы у окружающих, что не остается незамеченными. После разговоров с ними многие чествуют себя выжатыми, словно лимон.

Видео дня

По словам астрологов, это не случайно. Двух уроженцев зодиакального круга считают энергетическими вампирами. Речь идет о Скорпионах и Раках.

Люди, рожденные под этими знаками, стараются доминировать в общении, провоцируют конфликты или наоборот давят на жалость. Они манипулируют теми, кто находятся рядом, чтобы использовать в своих интересах. Но дело не только в этом!

Скорпион

Скорпион, которым управляет Плутон, известен сильными эмоциями и страстью. Уроженцы знака загадочны и мстительны: они никогда не простят обидчику и постараются ударить побольнее, даже если конфликт был из-за мелочи. К тому же Скорпионы очень подозрительны и постоянно концентрируются на всем плохом в жизни, чем буквально отбирают силы у окружающих.

Рак

Рак, управляемый Луной, отличается умением сочувствовать и разделять боль. Однако эмоциональная интенсивность и капризность уроженцев знака могут привести к ситуациям, в которых они будут неосознанно "выкачивать" эмоциональную энергию других.

Важно!

Стоит помнить, что не каждый Скорпион или Рак будет эмоциональным вампиром – это тенденции, которые могут проявляться или нет у каждого человека.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.