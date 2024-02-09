Держитесь от них подальше! Названы четыре знака зодиака с черной душой

Некоторые люди отличаются не только скверным характером, но и своей склонностью делать плохие поступки без зазрений совести. По словам астрологов, по-настоящему черной является душка Тельцов, Близнецов, Скорпионов и Козерогов. Читайте детальнее!

Видео дня

Телец

Многие, вероятно, будут удивлены, увидев в этом списке Тельца! Но на самом деле у уроженцев знака очень черная душа, и самое интересное, что об этом мало кто знает. Телец отталкивает тех, кто ему не нравится. Его злые поступки наиболее очевидны близким. Он страдает от ревности и пытается все контролировать, чем изводит окружающих.

Близнецы

В душе Близнецов также много тьмы. Эти люди часто ходят по тонкому льду – между светом и тьмой, позитивом и негативом. У Близнецов два лица и можно сказать – две души. Они способны на подлости, в совершении которых никогда не признаются.

Скорпион

Скорпион харизматичный, внешне привлекательный, но в глубине души совершенно черный. Ни один луч света не проникает в эту тьму. Уроженцы знака склонны проявлять беспечность и безразличие, тем самым пугая окружающих.

Козерог

На душе у них темно, но… в позитивном смысле. Козероги используют тьму в те моменты, когда хотят выглядеть грозно и устрашающе, это особенно полезно в моменты, когда их преследуют люди, которые им не нравятся. Эта "роль" хорошо сыграна, но ненастоящая. Но стоит быть осторожнее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.