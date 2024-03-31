Держитесь от них подальше! Названы энергетические вампиры по знаку зодиака

Не все люди осознают силу своей энергии и контролируют ее. По словам астрологов, некоторые буквально отбирают силы у окружающих, из-за чего их считают энергетическими вампирами. Речь идет о Скорпионах, Близнецы и Козероги.

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Скорпион

Нельзя сказать, что Скорпионы не до конца осознают ту силу, которой обладают. Наоборот, они все понимают. Отношения с уроженцами знака почти никогда не идут по сценарию, и от них можно ожидать чего угодно. Если вам удалось подружиться со Скорпионом, считайте, что вы нашли надежную поддержку. Если вы собираетесь их потревожить, лучше отойти в сторону. Скорпионы склонны быть чрезвычайно мстительными. Они попытаются уничтожить противника – хотя бы на энергетическом уровне.

Близнецы

Близнецы со стороны кажутся настолько добросердечными и вежливыми, что конфликт с этими людьми считается невозможным. Но многие, кто так думает и пытается этим воспользоваться, впоследствии могут горько об этом пожалеть. Энергетика Близнецов очень похожа на природу их планеты-покровителя Меркурия. По одну сторону космического тела – горящее пламя, по другую – смертельный холод.

Козероги

Козерогов довольно сложно понять. Они порой слишком привязаны к себе, слишком осторожны, и их оболочку вежливости и консерватизма практически невозможно пробить, чтобы поговорить по душам. Козероги чрезвычайно меркантильны, и вы никогда не попадете в их круг общения, если не будете представлять личные или деловые интересы. У них мощная энергия, расположение Козерога очень трудно завоевать, потому что его сначала нужно заслужить.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.