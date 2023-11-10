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Астрология и гороскопы

Держитесь от них подальше! Названы пять знаков зодиака, которые являются энергетическими вампирами

Анастасия Крыщук

Держитесь от них подальше! Названы пять знаков зодиака, которые являются энергетическими вампирами

Некоторые люди обладают тяжелой энергетикой и буквально способны отбирать силы у других. Общение с ними может оказаться невыносимым, особенно для тех, кто обладает высокой чувствительностью. По словам астрологов, энергетическими вампирами являются Тельцы, Раки, Скорпионы, Стрельцы и Рыбы

Телец

Тельцы часто жалуются на жизнь окружающим: они выискивают проблемы, которых нет, приписывают себе неудачи и даже болезни, чтобы вызвать сочувствие. Уроженцев знака считают энергетическими вампирами, потому что они обирают энергию тех, кто с ними общается. Они постоянно играют на чувствах.

Рак

Раки любят "питаться" энергией других людей. Уроженцы знака склонны жить за счет чужих эмоций, и чаще всего от контакта с ними страдают близкие люди. Раки могут устраивать эмоциональный шантаж, а в отношениях со второй половинкой требовать постоянных доказательств любви и верности, а также разбрасываться обвинениями.

Скорпион

Скорпионы – энергетические вампиры, которые могут использовать способности других в своих интересах. Чаще всего Скорпионы выбирают нерешительных людей, волю которых легко подавить, но иногда они вступают в противостояние с сильными соперниками, если попирается их честь.

Стрелец

У Стрельцов обычно достаточно собственных сил и энергии, поэтому им не нужно "заряжаться" от других. Однако они могут подпитываться эмоциями других людей во время жарких споров и конфликтов. Имея дело с такими людьми, избежать утечки энергии непросто, ведь Стрельцы привыкли искать правду, а значит, будут отбирать энергию у оппонента до тех пор, пока тот не прекратит разговор.

Рыбы

Рыб часто называют эмоциональными вампирами, и не зря. Представители этого знака часто жалуются на жизнь, пытаясь получить сочувствие и помощь. В общении с Рыбами важно проявлять бдительность, чтобы не поддаться манипуляциям и не стать "жертвами" на долгое время.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы