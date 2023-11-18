Дети этих знаков зодиака считаются самыми трудными: у них сложный характер

Некоторых детей часто называют трудными и непослушными – на самом деле у них просто есть свое мнение и сильный характер. С раннего возраста они бунтуют и борются за себя. Они не слушают старших, игнорируют правила и создают проблемы. Такие дети, конечно, далеко не ангелы, но связано это с рядом фактором, в том числе – знаком зодиака.

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Овен

Создание конфликтов – их хлеб насущный. Они упрямы и не остановятся, пока не получат желаемое. Такие дети могут часами плакать, кричать и спорить из-за игрушки в магазине или сладостей на ужин. Их трудно убедить изменить свое мнение, а объяснения бесполезны. Дети этого знака зодиака крикливы и требовательны. Среди сверстников они обычно играют первую скрипку и хотят командовать. Они точно не будут подстраиваться под других.

Близнецы

Они выделяются среди своих сверстников необыкновенной хитростью и умом, которые используют для достижения желаемого. Такие дети могут пытаться манипулировать, принуждать или давать пустые обещания. Они, не моргнув глазом, могут соврать, что сделали уроки, убрались в комнате и поужинали. С раннего возраста Близнецы склонны думать главным образом о себе. Они легко налаживают отношения со сверстниками, но также быстро скучают и ищут новых друзей.

Стрелец

Дети этого знака зодиака смелы и любопытны к миру. Их тянет к неизведанному. Они хотят все попробовать на себе, что часто заканчивается переломом ноги или ожогом руки. Стрельцы не могут сидеть на одном месте, упрямы ​​по натуре и любят трудности. Если они услышат, что что-то нельзя, то непременно захотят это попробовать. Среди других детей они часто играют роль героя и... заводилы. Большинство плохих идей обычно исходят от них.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.