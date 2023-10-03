Для трех знаков зодиака октябрь может быть опасен: вот что их ждет

В октябре расположение звезд на небе будет очень динамичным. По этой причине, как прогнозируют астрологи, некоторые знаки зодиака окажутся под особенной угрозой. Их будут поджидать опасности, но их можно избежать, если хорошо подготовиться.

Лев

Октябрь может принести Львам большие изменения в социальной конфигурации. Вокруг уроженцев знака есть люди, которые явно хотят им навредить. Львам следует внимательно следить за действиями тех, с кем они общаются в последнее время. Сплетни, клевета – все это может испортить репутацию Львов и оттолкнуть от них других людей.

Козерог

Козерог, зацикленный на работе, может считать, что раз у него все хорошо, то и другие это ценят. Нет ничего более далекого от правды. В октябре могут возникнуть непредвиденные ситуации на работе, когда Козерога будут обвинять в чужих ошибках, хотя это будет не его вина. Поэтому ему нельзя терять бдительности на миг – это поможет избежать серьезных проблем.

Рыбы

Рыбам, известным своей несколько наивной верой в людей, грозят большие неприятности. Им придется тщательно задуматься над тем, действительно ли люди в их ближайшем окружении заслуживают их доверия и стоит ли им помогать. В октябре Рыбы могут столкнуться с дилеммой, протянуть ли руку помощи другим. Решение необходимо тщательно обдумать, ведь Рыбы могут стать жертвой своей доверчивости.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.