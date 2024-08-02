Доверие для них самое главное: названы знаки зодиака, которые никогда не простят предательства

Для многих людей измена – худшее, что может случиться в отношениях. Однако некоторые особенно непреклонны в этом вопросе и никогда не простят изменщика. По словам астрологов, речь идет о Львах, Рыбах и Близнецах.

Лев

Львы горды и решительны, ценят порядок в своем доме и жизни. Если кто-то или что-то нарушит этот порядок, уроженцы знака будут разъярены. В отношениях они ожидают ненавязчивого доверия и ласки. Предательство может разрушить отношения со уроженцами знака в миг – те быстро оправится искать счастья в другом месте.

Рыбы

Рыбы понимающие, но очень чувствительные. Они предпочитают страдать, но не прощать предательство. Это самый эмоциональный знак зодиака. Рыбы ненавидят перемены, и когда их мир внезапно рушится из-за потери доверия, они могут сломаться, стать мстительными и злыми. Уроженцы знака быстро убегают от обидевших их людей и ищут безопасное место. Для них предательство – это конец отношений, и их раны заживают долго.

Близнецы

Близнецы, в отличие от Рыб, перенесут предательство молча. Они не будут останавливаться, драматизировать или обсуждать. Уроженцы знака просто смирятся с утраченным доверием и уйдут. Они не простят, но быстро будут искать утешения у кого-то другого. Близнецы обратятся к друзьям, и, возможно, к новому человеку, который проявит к ним положительные чувства и со временем завоюет их сердце.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.