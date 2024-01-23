Двум знакам зодиака грозят проблемы с финансами: 2024 год не будет для них благоприятным

Для многих людей новый год – это надежда на то, что для них наступят лучшие времена. Они ставят перед собой новые цели и мечтают, что наконец-то смогут достичь того, что раньше казалось невозможным. Однако двум уроженцам зодиакального круга грозят финансовые проблемы. Вот кто в списке!

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Рыбы

Людям, родившимся в период с 19 февраля по 20 марта, в 2024 году следует сосредоточиться на сбережениях. Они часто ходили по магазинам, баловали себя и приобретали случайные вещи для улучшения настроения. Пора положить конец таким импульсивным покупкам.

В этом году они могут столкнуться с непредвиденными расходами, такими как ремонт. Расходы могут касаться вашего дома, бытовой техники или автомобиля. Повышение по службе и увеличение оклада вряд ли возможны в ближайшее время.

Весы

Рожденные в период с 23 сентября по 22 октября не могут рассчитывать на удачу в денежном отношении. Им следует быть очень осторожными, чтобы не оказаться обманутыми. В этом году кто-то может захотеть их обмануть, и есть вероятность, что это удастся, если Весы не будут осторожны. Их наивность и доверие могут нанести большой вред.

Следует быть осторожнее, как с незнакомыми людьми, так и с близкими людьми. Стоит дважды подумать, прежде чем соглашаться дать кому-либо деньги в долг. Шансов, что получить деньги обратно мало, и уж точно не в оговоренный срок.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.