Если вы родились в одну из этих дат, вас ждет жизнь, полная испытаний

Дата рождения оказывает большое влияние на характер человека и его судьбу, утверждают нумерологи. По их словам, некоторые даты таят в себе особую энергетику и обрекают рожденных в этот день на трудные испытания.

13 января

Если ваша дата рождения 13 января, то у вас душа настоящего бойца. Вы не боитесь трудностей, и любой брошенный вам вызов становится возможностью проявить себя. Но вам всю жизнь придется преодолевать различные препятствия, ничего не дастся легко.

29 февраля

29 февраля – редкий и уникальный день, как и люди, рожденные в эту дату. Вам суждено столкнуться с трудностями, которые заставят вас возродиться. Вы сможете встать после любой неудачи и открыть в себе скрытые способности, о которых многие даже не подозревают.

10 июня

Если вы родились 10 июня, судьба подарила вам способность понимать жизнь глубже. Проблемы появляются на вашем пути как испытания, позволяющие развивать свою мудрость и делиться ею с другими. Вас ждут ситуации, которые потребуют от вас терпения и выдержки.

23 сентября

23 сентября – дата, связанная с переходом и балансом. Вам придется столкнуться со многими ситуациями в жизни, когда гармония окажется под угрозой, и самые большие проблемы будут связаны с ее восстановлением.

31 декабря

31 декабря — граница между старым и новым годом, и люди, рожденные в этот день, часто становятся лидерами в трудные времена. Вы рождены, чтобы вести других через трудности и нести свет там, где другие видят только тьму. Ваш путь будет нелегким.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.