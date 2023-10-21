Эти мужчины по знаку зодиака способны разбить вам сердце: с ними трудно строить отношения

При поиске спутника жизни стоит учитывать не только свои чувства, но и характер другого человека. По словам астрологов, среди всех уроженцев зодиакального круга среди мужчин есть три, которые легко могут разбить сердце женщинам. Речь идет о Стрельцах, Весах и Козерогах.

Стрелец

Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, ценят свободу и любят, когда вокруг них много событий. Перемены заложены в их природе, и когда уроженцы знака слишком долго остаются на одном месте, они начинают чувствовать себя некомфортно и стремятся испытать новые приключения. Поэтому часто бывает, что они даже не думают о том, чтобы связать себя кем-то навсегда. Мужчины этого знака склонны избегать признаний в любви. Стрельцы очень непостоянны в чувствах.

Весы

Мужчинам-Весам свойственна нерешительность и случается, что они много раз меняют свое мнение по определенной теме. Это может касаться и эмоциональной сферы. Если вы хотите признания в любви от Весов, лучше будьте готовы к отказу и к тому, что это может разбить вам сердце. Если мужчина, рожденный под этим знаком, борется с внутренними дилеммами, он скорее сосредоточится на себе и захочет избежать серьезных отношений.

Козерог

Вступая в отношения с мужчиной, рожденным под знаком Козерога, стоит учитывать, что он может бороться с внутренними демонами. Именно поэтому он обычно чувствует себя недооцененным и отвергнутым, даже если вы думаете, что посвятили ему много времени и внимания. Не будет сюрпризом, когда Козерог решит подавить свое пылкое чувство в зародыше и выбрать холостую жизнь вместо постоянных отношений. Обычно в таком расположении он чувствует себя лучше всего, делая выбор в пользу случайных связей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.