Эти знаки зодиака никогда не должны быть вместе: им не суждена любовь

Не всем знакам зодиака суждено быть вместе. Некоторым не удастся создать счастливые отношения – у них слишком большая разница в характерах, приоритетах и видении будущего. Вот о ком идет речь!

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Водолей и Водолей

Комбинация может показаться идеальной – ведь это два одинаковых знака, с одинаковыми потребностями. Ничто не может быть дальше от истины: женщина Водолей часто является лидером и точно знает, чего она хочет от жизни. Она не боится нового и не любит застоя. Мужчина Водолей, напротив, часто довольствуется тем, что у него уже есть. Из-за этого ему сложно догнать свою партнершу, которая всегда спешит.

Стрелец и Дева

Стрелец – активный и предприимчивый человек с чувством юмора. А еще он невероятно чуткий, поэтому нравится практически всем. Он может и делает многое. Это привлекает самовлюбленных Дев, которые уверены, что могут изменить кого угодно. Но их планы терпят крах.

Телец и Лев

Тельцы страстны, эгоцентричны, надменны и смотрят на других свысока. Они быстро "взрываются" м устраивают конфликты из-за мелочей. Львы напротив ценят спокойствие в жизни. Им нужен партнер, который окружит их заботой и подарит чувств покоя.

Рыбы и Телец

Рыбы мечтают о сказочном принце на белом коне или же принцессе. Тельцы – твердо стоят на земле и совершенно не понимают романтики. Такие отношения обречены буквально с первых минут знакомства, поскольку уроженцам знаков друг друга совсем не понять.

Козерог и Козерог

Козероги не стесняются слов, они смелы и всегда стоят на своем. В их случае лучше искать противоположность – того, кто "успокоит" их характер. Идеальным партнером для Козерогов станут Весы или даже Скорпионы.

Телец и Близнецы

Телец может быть эгоистичным и надменным. Ему сложно построить отношения, не основанные на принуждении к послушанию партнера. Близнецы стремятся к веселью и не готовы брать на себя ответственность, а тем более решать какие-либо проблемы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.