Эти знаки зодиака втайне ненавидят праздники: астрологи объяснили, в чем причина

Хотя большинство с нетерпением ждет Рождества, есть люди, которые терпеть не могут праздники. По словам астрологов, речь идет о четырех уроженцах зодиакального круга, которые ценят одиночество, не любят шума и суеты. Кроме того, им не хотелось бы тратить время и деньги на поиски подарков. Читайте детальнее, кто в списке!

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Овен (21 марта – 19 апреля)

Для Овнов наступление праздников сулит испытания. Уроженцы знака не любят сидеть за столом, поскольку могут найти себе намного более интересные занятия. Их раздражает, что праздники требуют много хлопот и идеальной организации, да и разговоры о политике навевают скуку. Овны предпочитают собственную компанию или небольшую группу людей, с которыми чувствуют себя непринужденно.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Особенность Весов заключается в том, что иногда эмоции берут над ними верх, что невозможно не заметить во время праздничных посиделок. Уроженцам знака неприятно, что из вежливости им приходится врать и изображать фальшивую улыбку на лице. Весы гораздо больше обрадуются предложению отправиться с партнером в неизведанное, чем ужинам с родственниками.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы любят рутину, поэтому изменения в распорядке дня их раздражают, даже если речь идет о праздниках. Уроженцы знака не являются особыми традиционалистами и не стоят часами на кухне, чтобы приготовить пресловутые 12 блюд. Если бы это зависело от них, Рождество было бы просто возможностью отдохнуть, а не бегать от гостя к гостю.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи любят одиночество. Они предпочитают проводить время, делая то, что им нравится, вместо того, чтобы достигать высот дипломатии в разговорах за столом. И еще хуже, когда выясняется, что их собеседникам нечего сказать ни интересного, ни мудрого. Тогда во время праздничного ужина в Сочельник могут полететь искры. Кроме того, Водолеи устают готовить, печь и покупать подарки, чтобы произвести впечатление на свою семью.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.