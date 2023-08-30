Эти знаки зодиака ждет большая удача в начале сентября: они имеют все шансы разбогатеть

Начало сентября 2023 года станет "белой полосой" для пяти уроженцев зодиакального круга, перед которыми откроются большие перспективы. Если одни совершат карьерный рывок и увеличат доходы, то другие могут даже решиться на открытие собственного бизнеса.

По словам астрологов, главными любимчиками фортуны станут Девы, Весы, Раки, Тельцы и Овны. Им нужно быть внимательными к знакам судьбы и чаще прислушиваться к своей интуиции.

Дева

Одиноких Дев действительно ждет судьбоносное время – они наконец встретят человека с такими же взглядами на жизнь и начнут строить планы на совместное будущее. Это подарит им силы, чтобы покорять новые высоты на работе – уроженцы знака могут получить повышение.

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Весы

Астрологи советуют Весам сделать смелый шаг к своей мечте – это идеальное время для инвестиций, как больших, так и малых, если вы давно задумывались о собственном бизнесе. Также сентябрь будет благоприятным для смены работы – все получится, поэтому стоит рискнуть.

Рак

В августе судьба не пощадила Раков, но теперь удача будет на их стороне. Благоприятное расположение звезд принесет им новое, заманчивое предложение по работе. Те, у кого были финансовые проблемы, смогут погасить свои долги, а Раки, которые до сих пор копили каждую копейку, смогут позволить себе больше.

Телец

Осенью Тельцы позаботятся о себе и физически, и морально – возможно, уроженцы знака отправятся в отпуск, где могут закрутить бурный роман. Не исключено, что уже до конца года они сыграют свадьбу. О деньгах не стоит заботиться – доходы будут только расти.

Овен

В сентябре карьера Овнов наберет обороты. Им поручат новый проект, после успешной реализации которого последует дополнительное вознаграждение, а то и повышение. Уроженцы знака будут открыты к переменам – и их энергия привлечет в жизнь удачу и любовь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.