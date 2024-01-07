Эти знаки зодиака живут дольше всех! Проверьте, кто в списке

Дата рождения определяет не только наш характер и особенности личности, но и влияет на продолжительность жизни. По словам астрологов, пять знаков зодиака являются долгожителями. Речь идет об Овнах, Девах, Козерогах, Тельцах и Весах.

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Овен

Овны решительны и упорны, благодаря чему преодолевают большинство жизненных испытаний, в том числе связанных со здоровьем. Уроженцы знака могут жаловаться на головные боли, бессонницу и проблемы с сердцем, но они быстро решают эти проблемы благодаря своевременному обращению к медикам. Овны ведут здоровый образ жизни: они знают, как правильно питаться и насколько важна физическая активность. Женщины-Овны живут около 79 лет, а мужчины - около 78 лет.

Дева

Девам нравится вести здоровый образ жизни, также уроженцы знака хорошо справляются со стрессом. Любая боль или даже неудобство заставляют их срочно позвонить врачу, чтобы записаться на прием. Девы также заботятся о том, чтобы быть в хорошей форме. Усилия не проходят даром – их возраст сложно угадать, ведь они всегда выглядят молодо. Женщины-Девы живут в среднем 81 год, а мужчины – до 77 лет.

Козерог

Для этого знака зодиака характерна высокая устойчивость к дискомфорту. Козероги сильны как физически, так и морально, твердо стоят на ногах. Они также довольно подвижны и не могут усидеть на месте – им нравится спорт, работа также является их страстью. Козероги очень трудолюбивы и из-за своей склонности к перфекционизму порой достигают предела своих возможностей. В среднем женщины-Козероги доживают до 80 лет, мужчины – до 77 лет.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, также имеют шанс прожить долгую жизнь. Благодаря страху перемен и риска им удается избежать многих опасных ситуаций. Тельцы ставят перед собой достижимые цели и наслаждаются мелочами, что делает их жизнь свободной от стресса. Они также любят спорт и внимательно относятся к тому, что едят. Женщины-Тельцы живут в среднем 80 лет, мужчины 82 года.

Весы

Весы ценят мир и стабильность и, прежде чем приступить к каким-либо действиям, оценивают потенциальную прибыль и убытки. Благодаря такому отношению они проживают долгую и свободную от стрессов жизнь. Уроженцы знака долго остаются молодыми и охотно вкладывают средства в свой внешний вид. Женщины-Весы живут в среднем до 77 лет, мужчины – до 73 лет.

Какие знаки зодиака живут меньше всего?

По статистике, у Раков и Рыб самая короткая продолжительность жизни – они часто умирают до 70 лет. Рыбы часто переживают и заботятся о том, что происходит вокруг них. Раки довольно болезненны, поэтому редко доживают до старости.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.