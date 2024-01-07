Это будет главное испытание: названы проблемы, с которыми столкнутся разные знаки зодиака в 2024 году

2024 год будет богатым на перемены – почти все знаки зодиака столкнутся с новыми вызовами, которые сделают их сильнее. Астрологи рассказали детальнее, к чему готовиться!

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Овен

Овнам предстоит непростое время, им нужно навести порядок в своей жизни. Особенно трудным может оказаться апрель. Ваша сила в том, что невозможное для других достижимо для вас.

Телец

Этот год может оказаться не очень удачным для Тельцов, что связано с их упрямым характером. Ранее они испортили отношения с близкими и очень хотят все исправить, хотя вряд ли это возможно в полной мере. Постарайтесь сделать первый шаг.

Близнецы

Близнецам придется смириться с тем фактом, что жизнь не всегда такая, как мы себе ее представляем. Вы стоите на распутье и если сделаете неправильный выбор, то дорого заплатите за свои ошибки.

Рак

В этом году Рак может испытать глубокое разочарование. Ему придется честно посмотреть на себя. Если вы сможете отделить зерна от плевел, вы добьетесь успеха. У вас много планов. Ваш дар в том, что вы можете мечтать и следовать к цели, несмотря ни на что.

Лев

Этот год может переломить черную полосу, с которой в последнее время столкнулись Львы. Есть одно условие – вы должны перестать негативно мыслить и поверить, что и с вами может случиться что-то хорошее. Это может быть нелегко, но в конце будет награда.

Дева

Для Дев это будет отличный год, когда многие вещи наконец-то прояснятся. Однако вы должны верить в себя, это ваша самая большая задача. Ваша сила заключается в влиянии на других. Вы интуитивно читаете людей и знаете, что принесет им утешение.

Весы

Весов ждет семейный кризис. Нужно понимать, что на все повлиять невозможно, и каждый человек принимает решения самостоятельно. Вы сможете минимизировать свои потери, ведь обладаете невероятной силой смягчать конфликты.

Скорпион

Скорпион должен быть готов к переменам в финансах. Будут также социальные потрясения. Вы должны помнить, что жизнь ненавидит пустоту, и принять новое будет большим испытанием. Ваша сила заключается в вашей харизме. Вы как магнит, который притягивает людей.

Стрелец

У Стрельцов могут возникнуть проблемы с принятием решений. Многие вещи идут не по-вашему, и вы не уверены, в каком направлении двигаться. Слушайте свое сердце! Вы знаете, как использовать подсознание.

Козерог

У Козерогов могут возникнуть проблемы на работе. Вы должны учитывать возможность потери должности или даже необходимости искать новую работу. Задача будет заключаться в том, чтобы не оглядываться назад и не обвинять других. Благодаря этому вы не испытаете разочарований.

Водолей

Это может стать еще одним годом разочарований для Водолеев. Но помните, жизнь не всегда такая, какой мы хотим ее видеть. Ваша доброта позволяет другим использовать вас. Однако внутри вас заключена огромная сила. Вы падаете и встаете, возрождаясь, как феникс из пепла. Ваша сила – это любовь к жизни и вера в ее смысл.

Рыбы

Рыбы безоговорочно верят в других. В этом году самой большой проблемой будет распознать, кто враг, а кто друг. Помните, что от этого зависит ваше финансовое будущее. Не дайте себя обмануть. Ваша сила – это способность использовать свою интуицию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.