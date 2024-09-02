Это будет удар! Названы знаки зодиака, которых ждут серьезные испытания в сентябре

Первый месяц осени принесет множество испытаний уроженца трех знаков зодиака, которых буквально будут преследовать неприятности. По словам астрологов, в сентябре есть риск вступить в конфликт, заболеть или просто почувствовать усталость, у Тельцов, Весов и Стрельцов. Читайте детальнее!

Телец

В сентябре Тельцам стоит быть осторожнее, уроженцам знака грозят финансовые проблемы, которые не только испортят настроение, но повлекут за собой и другие трудности. Бдительность точно не помешает, а крупные покупки (по возможности) лучше отложить на более удачный период, чтобы не столкнуться с обманом.

Весы

Если вы родились под знаком Весов, то в сентябре следует уделить особое внимание своему здоровью. Риск травм очень велик, а хронические заболевания могут дать о себе знать в самый неподходящей момент. Будет хватать и мелких неприятностей: прольете кофе на новую блузку, опоздаете на автобус, на ровном месте поссоритесь с любимым человеком... Но постарайтесь принять все происходящие события. Контролируйте свой гнев и чаще расслабляйтесь, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Стрелец

Стрельцов ждет череда испытаний, которые, скорее всего, будут связаны с семьей и партнером. Если вы еще одиноки, то отложите свидания на другой период, ведь новые знакомства в сентябре не принесут ничего хорошего. Любые отношения (семейные, любовные и дружеские) будут особенно уязвимы, поэтому следует сохранять спокойствие. А если вы не можете себя контролировать, лучше отойдите в сторону и держите дистанцию, чтобы не испортить то, что для действительно важно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.