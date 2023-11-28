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Астрология и гороскопы

Это может портить жизнь! Названы токсичные черты всех знаков зодиака

Анастасия Крыщук

Это может портить жизнь! Названы токсичные черты всех знаков зодиака

Астрологи часто фокусируют внимание на положительных характеристиках знаков зодиака, но у каждого есть и негативные черты, которые могут оказывать влияние на взаимодействие с другими людьми. Читайте детальнее!

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен может действовать импульсивно и агрессивно, когда чувствует угрозу или разочарование.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы могут быть упрямы в своих убеждениях и часто сосредотачиваются исключительно на материальном аспекте жизни.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы могут испытывать трудности с принятием решений и часто раздражают других своим двуличием.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки очень эмоциональны, что может привести к тревоге и чрезмерной привязанности к прошлому.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы склоны к доминированию, что приводит к высокомерию.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы склонны критиковать других и имеют навязчивую потребность в совершенстве.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы могут испытывать трудности с принятием решений и часто избегают конфронтации, что может привести к пассивности.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы могут быть ревнивыми и склонны помнить обиды, что приводит к мстительности.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы могут быть безответственными и лишенными дипломатии, что приводит к бестактным высказываниям.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги могут быть пессимистичными и упрямыми в своих целях, независимо от последствий.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи могут быть эмоционально отстраненными и упрямыми в своих необычных взглядах.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы могут убежать от реальности в мир грез, что приводит к наивности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы