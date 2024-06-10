Это может разрушить все! Названы три знака зодиака, которые изменят своему партнеру в июне

Измена в отношениях может стать точкой, после которой восстановить доверие будет невозможно. По словам астрологов, в июне пойти налево в поиске новых впечатлений могут уроженцы трех знаков. Речь идет о Близнецах, Рыбах и Стрельцах.

Близнецы

Близнецы известны своей коммуникабельностью и постоянным поиском приключений. Рутина в отношениях им быстро надоедает - и именно это толкает их на измены. Уроженцы знака будут пытаться до последнего скрыть этот факт, но правда выплывет наружу. Близнецам грозит грандиозный скандал и выяснение отношений.

Рыбы

Рыбы также будут неверны в июне, но это не вызвано скукой. На самом деле уроженцы знака захотят отомстить своему партнеру за невнимание или давние обиды. Но они и сами не заметят, насколько важными станут эти новы отношения. Им придется сделать выбор, который определит их будущее.

Стрелец

Стрельцы в июне также пойдут на измену, но эта неверность будет другой. Уроженцам знака захочется открыть для себя новые стороны жизни, и они на миг забудут, что у них есть партнер. Стрельцам свойственен авантюрный дух, который толкает их пробовать что-то новое, даже если это причинит вред отношениям. Уроженцы знака будут сожалеть об измене.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.