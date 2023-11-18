Это настоящая 'магия'! Названы даты, в которые рождаются самые счастливые и успешные люди

Дата рождения играет огромную роль в жизни каждого человека – магия чисел может раскрыть лучшие качества и помочь достичь вершин в жизни. Итак, нумерологи считают, что родившиеся в эти даты будут самыми счастливыми и успешными в жизни!

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Самые счастливые Овны рождаются 8, 2, 24 и 29 числа.

Самые счастливые Тельцы – 2, 5 и 30 числа.

Самые счастливые Близнецы – 1, 2 и 19 числа.

Самые счастливые Раки– 1, 2, 7, 8, 12 и 30 числа.

Самые счастливые Львы– 4, 8, 12, 22 и 30 числа.

Самые счастливые Девы – 2, 6, 19, 28 и 30 числа.

Самые счастливые Весы– 7, 8, 9, 10 и 28 числа.

Самые счастливые Скорпионы – 1, 2, 6, 10 и 29 числа.

Самые счастливые Стрельцы – 8, 18, 23 и 28 числа.

Самые счастливые Козероги – 1, 3, 5, 11 и 23 числа.

Самые счастливые Водолеи – 1, 6, 7, 8, 12 и 14 числа.

Самые счастливые Рыбы – 7, 9, 10, 12, 18, 27 и 28 числа.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.