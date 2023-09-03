Это настоящая 'магия'! Вот какое число принесет в вашу жизнь удачу и деньги

Вы когда-нибудь задумывались, что число может управлять вашей жизнью? Речь идет не о лотерейных числах, а о том особенном числе, которое соответствует вашему знаку зодиака.

Оказывается, у каждого знака есть свое счастливое число, которое может принести любовь, удачу и даже богатство. Читайте детальнее!

Лев – число 1

Для всех амбициозных Львов число 1 является магнитом для успеха. Оно символизирует новое начало, уверенность в себе и лидерские способности. Кто не хотел бы быть номером 1? Число один воплощает энергию, силу воли, авторитет, доминирование и амбиции, олицетворяет стремление к успеху, самоутверждению, творчеству и лидерству. Числом 1 управляет Солнце, которое увеличивает его силу и влияние.

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Рак – число 2

Двойка идеально подходит всем Ракам, которые ищут любви, гармонии и безопасности. А если добавить цифру 7, получится идеальная комбинация на удачу. Число два представляет собой энергию подсознательной силы, подчинения, дипломатии и доброты. Оно символизирует стремление к общению, любви, браку. Числом 2 управляет Луна, которая увеличивает его силу.

Овен и Скорпион – число 3

У Овнов и Скорпионов не будет никаких проблем, если рядом с ними находится счастливое число 3. Оно представляет прошлое, настоящее и будущее и означает троицу (отец, сын и дух), предсказывает рост, успех, счастье, радость и плодородие. Овнам и Скорпионам свойственны чрезвычайно сильные творческие способности. Числом 3 управляет Юпитер, который увеличивает его силу.

Дева и Близнецы – число 4

Любопытство и интеллект являются ключевыми чертами Дев и Близнецов. Число четыре воплощает энергию трудолюбия, развития, организованности, стабильности, практичности, совершенства и систематичности. Числом 4 управляет Уран, который увеличивает его силу.

Стрелец – число 5

Стрельцы, любители приключений, найдут своего союзника в числе 5. Оно влечет за собой изменения и динамику. Люди, управляемые этим числом, очень активны, хотят быть разными и свободными. Число 5 связано с Меркурием, который увеличивает его силу.

Весы и Телец – число 6

Любители красоты и искусства Весы и Телец найдут гармонию с числом 6. Оно воплощает важность семьи. Такие люди честны, щедры, любящи и гибки. Число 6 управляет эмоциями, любовью, сексуальностью и искусством, связано с Венерой.

Козерог – число 7

Настойчивость и упрямство Козерогов отражается в числе 7, которое приносит им духовность и мудрость. Число семь — магическое, представляет астрологию, нумерологию, оккультизм, цвет и музыку. Люди, руководствующиеся этим числом, обладают хорошей интуицией, загадочны и умны, связаны с Нептуном.

Водолей – число 8

Водолеи, исключительные и талантливые, найдут свое счастье и успех в числе 8. Оно символизирует меланхолию, которая ведет к успеху, но не обязательно к счастью. Перевернутая восьмерка – символ бесконечности. Она выражает радость, счастье и труд. Такие люди обладают сильным чувством власти. Число 8 управляется Сатурном.

Рыбы – число 9

Интуиция, духовность и творческий потенциал Рыб отражены в числе 9, которое направляет их по жизни. Оно включает в себя все предыдущие числа. Если цифра один представляет начало, цифра девять представляет конец. Это число представляет собой энергию духовности. Люди, управляемые этим числом, проявляют необыкновенный интерес к человечеству, связаны с Марсом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.