Это особенное время! Названы судьбоносные года жизни для всех знаков зодиака

У каждого человека бывают переломные моменты в жизни, которые меняют все. По словам астрологов, это не случайно. Читайте детальнее!

Овен

Роковые годы для Овна – это те годы, когда планета Марс находится в сильном положении, что может принести большие перемены. Это 20, 31, 35, 43, 47, 58, 60, 66 лет.

Телец

Для Тельцов роковыми могут считаться годы, когда Венера, планета любви и изобилия, благоприятна: 17, 23, 25, 30, 35, 39, 51, 60 и 64 года. В такие годы могут произойти существенные изменения в отношениях и материальной сфере.

Близнецы

Годы, когда на судьбу человека влияет Меркурий, планета общения и интеллекта, могут оказаться для Близнецов роковыми. Эти годы могут принести новые идеи, возможности учиться и путешествовать. Важными для Близнецов являются 20, 36, 40, 52, 64, 70 и 80 лет.

Рак

Время, когда Луна, планета эмоций и интуиции, имеет сильное влияние, могут оказаться роковыми для Раков. В такие годы могут усилиться внутренние переживания и возможности духовного развития. Это 30, 35, 40, 45, 50, 60 и 75 лет.

Лев

Судьбоносными годами для Львов могут стать те, когда в центре внимания находится Солнце, планета силы и самоутверждения – 36, 43, 57, 60 и 79 лет. Такие годы могут принести удачу, признание и возможность реализовать себя.

Дева

Судьбоносными для Дев могут стать годы, когда Меркурий благоприятно влияет на их жизнь – 21, 27, 31, 43, 50 лет. В такие годы возможны перемены в работе, улучшение финансового положения и возможности для саморазвития.

Весы

Годы, когда благотворное влияние оказывает Венера, планета любви и гармонии, может оказаться для Весов роковыми. Такие годы могут принести новые отношения, творческие проекты и возможности для самовыражения. Это 23, 35, 40, 46, 56, 64, 72 лет.

Скорпион

Судьбоносными годами для Скорпионов могут стать те годы, когда на их жизнь влияет Плутон – планета трансформаций и тайн. В такие годы могут произойти глубокие перемены, психологическое обновление и новые возможности духовного развития. Это 24, 32, 49, 50, 64, 74 лет.

Стрелец

Те годы, когда они активно занимаются саморазвитием, обучением и путешествиями, могут оказаться для Стрельцов роковыми. Их покровителями являются Юпитер и Нептун. В 24, 35, 39, 40, 43, 53, 59, 68, 75 лет жизнь Стрельца наполнится новыми возможностями, встречами с интересными людьми и широким кругозором.

Козерог

Козероги могут пережить годы перемен в жизни в периоды, когда они обретают стабильность, добиваются успеха в карьере и укрепляют свое финансовое положение под благословением Сатурна. Годы жизни 21, 33, 36, 33, 41, 53, 57 – время роста, профессионального развития и закладки фундамента на будущее.

Водолей

У Водолеев могут быть годы, меняющие жизнь, в периоды повышения самосознания, духовного просветления и развития интуиции. Уран поддержит их в 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64, 72 года. Это может быть время для экспериментов, нетрадиционных подходов и отказа от ограничивающих убеждений.

Рыбы

Для Рыб роковые годы могут стать периодами, когда они наиболее близки к своей истинной природе, источниками вдохновения и творческого самовыражения, в чем будет способствовать Нептун. Это может быть время для изучения своих чувств, развития интуиции и осознания своего истинного жизненного пути. Это 24, 30, 33, 45, 47, 55, 60 лет.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.