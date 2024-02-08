Это разрушит все! Названы три знака зодиака, которые никогда не простят измену

Некоторые люди относятся к изменам довольно легко, а то и чисто философски. Другие же это переживают тяжело – предательство партнера становится для них ударом, после которого отношения уже не восстановить. Вот о ком идет речь!

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Рак

Рак – очень ответственный знак зодиака. Он никогда не предаст и не позволит этого и своему партнеру. Если Рак узнает, что ему изменили, весь его слаженный и тщательно продуманный мир рушится в один миг. Уроженцы знака не дадут второго шанса.

Водолей

Водолеи известны как независимые и свободолюбивые люди, но когда дело доходит до измены, все обстоит иначе. Конечно, они могут пойти на такой шаг и сами, если им станет очень скучно с партнером или отношения зайдут в определенный тупик, но они точно простят, если им изменят.

Козерог

Козероги очень серьезно относятся к браку и семье. Если они вступают в такие отношения, то считают, что это на всю жизнь. Уроженцы знака очень уважают своего партнера и верны ему, поэтому измена для них недопустима. Предателям нет места в сердце Козерогов, они не прощают подобных вещей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.