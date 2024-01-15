Этот знак зодиака самый подлый: он знает, как бить по другим больнее всего

Некоторые люди отличаются не просто сложным характером, но и целым набором негативных качеств. Они очень мстительные, подлые и готовы ради своих целей пойти по головам. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака.

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Есть люди, которым плевать на чувства других. Часто ради собственного удовлетворения они могут испортить кому-то настроение и даже заставить плакать. Самый лживый и подлый знак зодиака невообразимо злобен. Он сознательно причиняет боль окружающим, просто чтобы почувствовать себя властным и решительным. Речь идет о Скорпионе.

Для него самое главное, чтобы ему было комфортно и хорошо. Даже небольшое нарушение его иллюзорной реальности может привести в бешенство. Такие люди почти всегда ищут мести и подходящего момента, чтобы отплатить за причиненный им вред. Они неумолимы и никогда не сдаются.

Люди, рожденные в период с 23 октября по 22 ноября, любят перекладывать ответственность и вину на других. Они чрезвычайно доминантны и склонны командовать своими близкими. Скорпионы легко выходят из себя и быстро поддаются негативным эмоциям. Они могут причинить боль и выместить негатив на других, не задумываясь. Даже если они им ничего не сделали.

Скорпионы очень горды и высокого мнения о себе, в результате чего так чувствительны к критике. Их мстительность проявляется и в том, что они способны напасть неожиданно. Ссора со Скорпионом может иметь трагические последствия.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.