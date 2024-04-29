Фортуна повернется против них: три знака зодиака ждут неприятности в мае

В мае 2024 года лавина неприятностей обрушится на трех уроженцев зодиакального круга. По словам астрологов, множество испытаний ждет Тельцов, Львов и Стрельцов. К счастью, благодаря звездам можно минимизировать риск бед.

Телец

Тельцы почувствуют внезапный прилив энергии и начнут реализовывать свои мечты, даже приблизившись к впечатляющему успеху. Однако одна ошибка перечеркнет все планы – им грозят финансовые потери и скандалы, которые могут оберутся потерей репутации. Звезды не сомневаются, что в некоторые моменты молчание может быть золотом. Тельцам не стоит разжигать огонь вражды, иначе они очень пожалеют.

Лев

Львы в мае не смогут убежать от бед – каждый день у них будут возникать новые проблемы, что превратит жизнь в сплошную "черную полосу". Хотя не все трудности будут серьезными, но их количество заставит Львов почувствовать себя бессильными и демотивированными. В этой ситуации нет другого выхода, кроме как переждать этот период.

Стрелец

В жизни Стрельцов произойдет неожиданное событие, которое буквально перевернет все с ног на голову. Уроженцы знака окажутся перед свершившимся фактом и не смогут ничего изменить. Это вызовет у них сильное чувство тревоги. Аура Стрельцов будет излучать очень негативную энергию в течение всего мая. Именно она втянет в орбиту уроженцев знака множество людей, которые будут к нему не благосклонны. К счастью, ситуацию можно изменить, хотя это будет непросто. Звезды ясно указывают на то, что при себе всегда следует иметь талисман, отталкивающий злые силы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.