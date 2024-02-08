Идеальное время! Названы лучшие дни в 2024 году для поиска любви

2024 станет годом любви, утверждают астрологи. И есть даты, которые будут благоприятствовать поиску своего человека, ведь судьбе всегда можно помочь. Читайте детальнее!

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3 апреля

Если вы ищете партнера, обратите внимание на эту дату. 3 апреля произойдет соединение Венеры (планеты любви) и Нептуна в Рыбах. Это вызовет очень высокую вибрацию среди всех знаков зодиака.

Кроме того, Нептун- планета, олицетворяющая сочувствие и самые сокровенные желания, и 3 апреля она будет в Рыбах. Это значительно облегчит общение. Знак Рыб (олицетворяющий чувствительность) добавит магии, которая заставит выйти наружу страсть и чувства. Это благоприятствует началу новых отношений.

23 мая

Согласно астрологии, это еще один прекрасный день для поиска партнера. Воспользуйтесь тем фактом, что Венера соединяется с Юпитером в Тельце, и активно действуйте, чтобы привлечь любовь всей своей жизни.

4 июня

В этот день Солнце и Венера встречаются в Близнецах, что дает уверенность в более легком удовлетворении эмоциональных потребностей. Искренний разговор по душам будет идеален – это поможет вам добиться всего, чего вы хотите в отношениях.

17 июня

Меркурий и Венера сойдутся в Раке, и это будет идеальное время, чтобы переосмыслить то, чего вы ищете в отношениях. Используйте энергию этих двух планет, чтобы сделать следующий шаг. Если вы одиноки, пригласите человека, который вам нравится, на свидание. Если у вас уже есть кто-то, пора двигаться дальше. В этот день все любовные дела должны идти своим чередом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.