Их легко ранить! Названы три знака зодиака, которые быстро обижаются
Некоторые люди обижаются даже из-за мелочей, которые другие могли не заметить. По словам астрологов, легче всего ранить Раков, Рыб и Дев. Уроженцы этих знаков принимают близко к сердцу все сказанные слова.
Рак
Чувствительные Раки склонны к глубоким эмоциям – им трудно скрыть свою боль, когда кто-то говорит обидные слова. Уроженцы знака могут замыкаться в себе и даже впасть в депрессию. Им нужен рядом понимающий человек, готовый поддержать в трудную минуту.
Рыбы
Рыбы – настоящие мечтатели, чьи сердца бьются в соответствии с ритмом окружающего мира. Уроженцы знака очень открыты, что делает их уязвимыми. Неуверенность Рыб в себе становится причиной множества проблем и не позволяет построить гармоничные отношения с окружающими.
Дева
Девы – настоящие перфекционисты, которые стремятся все контролировать. Однако они очень чувствительные и скрывают за маской бурю эмоций. Уроженцы знака очень болезненно воспринимают критику – каждое сказанное слово их ранит.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.
Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.