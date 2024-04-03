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Астрология и гороскопы

Их не остановит ничто! Названы пять самых безумных знаков зодиака

Анастасия Крыщук

Их не остановит ничто! Названы пять самых безумных знаков зодиака

Знак зодиака оказывает большое влияние на характер человека и его жизненные цели. По словам астрологов, самыми "безумными" уроженцами зодиакального круга, которые отличаются своим упрямством, являются Козероги, Тельцы, Овны, Раки и Близнецы.

5 место – Козерог

Безумие представителей этого знака зодиака чаще всего проявляется в профессиональной сфере. Это чрезвычайно строгие и бескомпромиссные руководители, которые хотят контролировать все вокруг. Уроженцы знака никогда не признают своей вины, даже если она очевидна.

4 место – Телец

Представители этого знака зодиака чрезвычайно упрямы. Они всегда уверены в своей правоте и постараются доказать, чего бы это не стоило. Поэтому в глазах других людей они выглядят совершенно сумасшедшими.

3 место – Овен

Овны любят рисковать и совершать множество сумасшедших поступков. В их головах постоянно назревают новые безумные планы, которые практически никому не понятны и сравнительно редко сбываются, но это не мешает Овнам участвовать в них. Главное – получать удовольствие!

2 место – Рак

Основная причина экстремального поведения Раков – постоянные перепады настроения. Они могут вести спокойную и уравновешенную жизнь, но когда "загорятся", никто и ничто не будет в безопасности! Уроженцы знака становятся неуравновешенными, когда одержимы идеей – им необходимо реализовать ее любой ценой.

1 место - Близнецы

Вот и самый сумасшедший знак зодиака. Никогда нельзя быть уверенным, что на уме у Близнецов. Главное преимущество в том, что с ними никогда не бывает скучно. Своими крайними поступками они могут дойти до последней точки, поэтому, если вы сомневаетесь в своих силах или способностях, не идите с этими людьми.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы