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Астрология и гороскопы

Их сложно игнорировать! Названы женщины, которые притягивают внимание мужчин как магнит

Анастасия Крыщук

Их сложно игнорировать! Названы женщины, которые притягивают внимание мужчин как магнит

Некоторые женщины способны очаровать мужчин буквально с первого взгляда. Они обладают магнетизмом, перед которым невозможно устоять. По словам астрологов, речь идет о Скорпионах, Овнах и Весах. Читайте детальнее!

Скорпион

Трудно найти более загадочных женщин, чем Скорпионы. Уроженки знака настоящие мастера кокетства – они умеют одеваться и вести себя так, чтобы все взгляды были прикованы к ним. Более того, способны произвести ошеломляющее впечатление на того, кто им понравился. Мужчины не могут устоять перед очарованием этих женщин и сделают все, чтобы их покорить.

Овен

Этот огненный знак зодиака любит конкуренцию – и в любви тоже. Женщин-Овнов обычно интересуют мужчины, сердце которых завоевать непросто. Спонтанные и энергичные уроженки знака выделяются среди других, более спокойных женщин. Мужчинам нравится их самоуверенность – Овны точно знают, что им нужно от жизни.

Весы

Женщина-Весы – неземной романтик, которым управляет планета любви – Венера. Флирт и романтика у нее в крови, поэтому неудивительно, что мужчины надолго остаются под ее чарами. Такая женщина может флиртовать просто ради развлечения, а когда мужчина попадает в ее ловушку, исчезает. Она знает себе цену.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы