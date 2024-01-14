Их ждет белая полоса! Трем знакам зодиака сказочно повезет до конца января

Период до конца января 2024 года окажется чрезвычайно удачным временем для трех уроженцев зодиакального круга, которые смогут осуществить мечты. По словам астрологов, настоящий успех ждет Рыб, Водолеев, Скорпионов.

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Рыбы

Январь начался для Рыб с ностальгии и периода размышлений о следующих шагах в жизни. Люди, рожденные под этим знаком, достигли умиротворения и душевного равновесия, а потому во вторую половину месяца войдут со свежей головой. Это хорошо, потому что время будет на их стороне. Могут появиться интересные карьерные предложения, и все предпринятые действия получат высокие шансы на успех.

Водолей

Для Водолеев первые дни нового года были временем напряженных усилий, и хотя поначалу, возможно, было трудно, вторая половина месяца будет полна успехов как в профессиональной, так и в личной жизни. У людей, рожденных под этим знаком, голова полна идей, и большая часть из них будет реализована. Однако им следует избегать конфликтов, поскольку, несмотря на хорошую полосу, некоторые ссоры и споры могут иметь неприятные последствия.

Скорпион

Скорпионы – очень рациональные, и все их решения обычно хорошо продуманы. Первоначальные проблемы, появившиеся в начале года, найдут решение. Вторая половина месяца будет для уроженцев знака чрезвычайно благоприятной. Возможно, поступит интересное предложение, которым стоит воспользоваться. Скорпионы также добьются успеха в профессиональном плане.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.