Им будет везти во всем! Два знака зодиака могут рассчитывать на защиту Вселенной в мае

Май 2024 года может стать одним из самых сложных периодов для многих уроженцев зодиакального круга из-за особенного влияния планет, но есть счастливчики, которым не о чем беспокоиться. По словам астрологов, под защитой Вселенной будут Девы и Водолеи. Удача не покинет их ни на миг!

Дева

Для Дев май будет временем серьезных перемен, особенно в делах сердечных. Начало месяца может поставить уроженцев знака перед неким выбором из-за влияния Меркурия и Марса, но в дальнейшем Девы будут вознаграждены множеством радостных событий.

Одинокие наконец-то смогут найти свою вторую половинку, а те, кто в паре, могут решиться на заключение брака или пополнение в семье. Также уроженцы знака заведут важные деловые знакомства, которые откроют перед ним новые возможности. Это отличное время, чтобы воплотить мечты в реальность.

Водолей

Май подарит Водолеям заслуженный и долгожданный успех. Уроженцы знака смогут совершить карьерный рывок, к которому давно стремились. Это не только укрепит их веру в себя, но и даст шанс заметно улучшит свое финансовое положение

Водолеям важно не тратить деньги на бесполезные развлечения, а сосредоточиться на планировании и долгосрочных инвестициях. Уроженцы знака в мае также почувствуют влияние Венеры, планеты любви и красоты. Многих в этот период ждут вдохновляющие, многообещающие и захватывающие знакомства.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.