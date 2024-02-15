Им будут завидовать все! Четыре знака зодиака могут разбогатеть до конца года

2024 год может принести феноменальный рост доходов для четырех уроженцев зодиакального круга, что будет связано с особенным положением планет. По словам астрологов, в списке счастливчиков Тельцы, Скорпионы, Овны и Водолеи.

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Телец

2024 год для Тельцов буквально пройдет в процветании и изобилии – особенно удачными окажутся апрель и май, когда возможен настоящий прорыв в карьере и рост доходов. Особенно это касается уроженцев знака, которые работают в сфере информационных технологий, а также занимаются здравоохранением. Самым "денежным" месяцем станет июнь.

Скорпион

В июне Юпитер, управитель финансового сектора, входит в ваш дом капитала и инвестиций – и Скорпионы смогут получить крупную сумму денег в качестве инвестиции в свой бизнес. Но по-настоящему большие деньги ожидаются в новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года.

Овен

Самым плодородным временем для Овна станет период соединения Венеры, управительницы финансов этого знака, с Юпитером – с 25 по 28 мая. Но уже в апреле вы почувствуете новый приток денег – благодаря личному проекту ожидается большой рост как самооценки, так и финансов.

Водолей

Плутон, планета больших финансов, находится в вашем знаке с января 2024 года. Более того, это придаст вам терпения развивать личный проект в течение года, так что ничего не бойтесь! Просто доверьтесь своей интуиции – благодаря Плутону этот год будет для вас волшебным. Наиболее важными периодами окажутся июнь и сентябрь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.