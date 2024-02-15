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Астрология и гороскопы

Им будут завидовать все! Четыре знака зодиака могут разбогатеть до конца года

Анастасия Крыщук

Им будут завидовать все! Четыре знака зодиака могут разбогатеть до конца года

2024 год может принести феноменальный рост доходов для четырех уроженцев зодиакального круга, что будет связано с особенным положением планет. По словам астрологов, в списке счастливчиков Тельцы, Скорпионы, Овны и Водолеи.

Телец

2024 год для Тельцов буквально пройдет в процветании и изобилии – особенно удачными окажутся апрель и май, когда возможен настоящий прорыв в карьере и рост доходов. Особенно это касается уроженцев знака, которые работают в сфере информационных технологий, а также занимаются здравоохранением. Самым "денежным" месяцем станет июнь.

Скорпион

В июне Юпитер, управитель финансового сектора, входит в ваш дом капитала и инвестиций – и Скорпионы смогут получить крупную сумму денег в качестве инвестиции в свой бизнес. Но по-настоящему большие деньги ожидаются в новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года.

Овен

Самым плодородным временем для Овна станет период соединения Венеры, управительницы финансов этого знака, с Юпитером – с 25 по 28 мая. Но уже в апреле вы почувствуете новый приток денег – благодаря личному проекту ожидается большой рост как самооценки, так и финансов.

Водолей

Плутон, планета больших финансов, находится в вашем знаке с января 2024 года. Более того, это придаст вам терпения развивать личный проект в течение года, так что ничего не бойтесь! Просто доверьтесь своей интуиции – благодаря Плутону этот год будет для вас волшебным. Наиболее важными периодами окажутся июнь и сентябрь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы