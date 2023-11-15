Им будут завидовать все вокруг! Названы любимчики фортуны, для которых 2024 год станет 'сказкой'

В 2024 году некоторым знакам зодиака суждено сиять ярче других. Четверых счастливчиков ждет удача во всем – они могут разбогатеть, много путешествовать, осуществить давние мечты и найти настоящую любовь. По словам астрологов, речь идет о Стрельцах, Львах, Весах и Тельцах.

Видео дня

Стрелец

Для Стрельцов 2024 год будет наполнен изобилием и удачей. Оптимистичный и предприимчивый характер уроженцев знака подтолкнет их к покорению больших вершин, а желание исследовать новые горизонты подарит множество неслучайных встреч. Стрельцы получат доступ к ценным связям и ресурсам, что позволит увеличить доходы в разы. У одиноких также будет шанс встретить вторую половинку.

Лев

В начале нового года перед Львами откроется путь к успеху и самореализации. Уверенность и решительность уроженцев знака помогут им использовать возможности, которые появляются на пути. Звезды сулят Львам карьерный рывок и солидные доходы. Точно так же в воздухе начнут витать романтика и страсть, уроженцы знака могут даже сыграть свадьбу.

Весы

Для Весов 2024 год будет полон благоприятных возможностей и удачных встреч, они легко и ловко смогут ориентироваться в разных ситуациях. Кроме того, уроженцы знака испытают настоящее чувство любви и обретут то счастье, о котором давно мечтали. Благодаря своему врожденному обаянию, дипломатичности и непоколебимому самообладанию Весы добьются всех поставленных целей.

Телец

Благодаря своей решимости и практичности, Тельцы в 2024 году максимально используют свою полосу успеха. В сфере карьеры и финансов их ждет устойчивый рост – откроются новые двери, которые дадут возможность проявить свои умения и таланты. Более того, в вопросах любви и отношений у Тельцов не будет никаких трудностей. Тельцы также смогут вести здоровый образ жизни, начнут регулярно заниматься спортом и следить за собой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.