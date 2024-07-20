Им можно доверять! Названы знаки зодиака, которые дают лучшие советы

Справиться с проблемами в одиночку бывает сложно, поэтому при необходимости мы обращаемся за помощью к близким нам людям. По словам астрологов, лучшими советчиками являются Девы, Скорпионы, Козероги и Рыбы.

Уроженцы этих знаков относятся ко всему реалистично, умеют оценивать ситуацию, учитывая малейшие детали, и обладают сильной интуицией. Их советы действительно могут быть неоценимыми.

Дева

Девы, связанные со стихией земли, – реалисты. Если вы спросите совета у уроженцев знака, не ждите слов утешения. Вместо этого вы получите честный и прямой ответ, который может помочь вам решить проблему.

Скорпион

Скорпионы, принадлежащие к водной стихии, – реалисты, у которых всегда есть план действий. Они чутки и быстро замечают, когда у кого-то возникают проблемы. Более того, Скорпионы – отличные хранители тайн.

Козерог

Козероги, как и Девы, связаны со стихией земли. Уроженцы знака практичны и расчетливы, всегда предлагают конкретные решения. Они мастера планирования, особенно когда дело касается финансов или юридических вопросов.

Рыбы

Рыбы, знак, связанный со стихией воды, чутки и могут понять, что движет другими. Хотя они не будут разрабатывать сложный план, их интуиция подскажет им, как решить проблему.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.