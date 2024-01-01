Им не суждено быть вместе: четыре пары знаков зодиака, которые быстро расстаются

Есть пары, которые кажутся одним целым, а есть такие, которые быстро понимают, что у них нет почти ничего общего. Астрологи рассказали, каким уроженцам зодиакального круга не суждено быть вместе.

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Овен и Рак

Овны обычно очень энергичны, готовы действовать. Раки эмоциональны и чувственны. Спешка – последнее, что им нужно в жизни. Разный подход вызывает частые и непреодолимые споры. И ни тот, ни другой не готовы изменить свои принципы.

Телец и Водолей

Тельцы обычно ценят стабильность и традиции, а Водолеи стремятся к свободе. Эти ценности никоим образом не объединяют их, а наоборот – создают разрыв в их отношениях. Зачастую это заканчивается очень быстро – взаимные упреки болезненны.

Близнецы и Дева

Близнецы могут показаться слишком изменчивыми и нестабильными для зрелой Девы. У них тоже другие ценности в жизни, и проблемы они решают совершенно по-разному. Если Близнецы часто надеются, что трудности "испарятся" и меняют свое мнение пять раз на дню, то Девы делают это совершенно иначе – если есть проблема, есть и решение, и происходит это очень четко и целенаправленно.

Лев и Скорпион

Эти два знака зодиака – сильные личности и оба стремятся к лидерству, что может привести к соперничеству. Никто из них не будет готов пойти на компромисс. Этот союз неудачен с первых мгновений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.