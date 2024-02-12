Им не угодить! Названы самые капризные знаки зодиака

У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки. Одним из пороков, способных испортить отношения с другими, является капризность. По словам астрологов, особенно ощущается эта черта в характере Рыб, Львов и Тельцов.

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Рыбы

Абсолютный король капризов – Рыбы. Уроженцами знака управляет стихия воды, которая может быть чрезвычайно переменчивой. Рыбы за несколько мгновений могут изменить свои взгляды и выплеснуть на окружающих стремительный поток прихотей, особенно, когда им что-то не нравится.

Нептун, который неразрывно связан с Рыбами, также может быть ответственен за эту черту характера. Восьмая планета Солнечной системы символизирует мечты, иллюзии, тайны и духовность. Нептун любит вмешиваться в эмоциональную жизнь Рыб, из-за чего они часто бывают в плохом настроении, обижаются и капризничают. Поэтому, когда вы имеете дело с уроженцами знака, лучше быть осторожным со словами и жестами.

Лев

Прихоти Льва зависят от его настроения и того, насколько его что-то волнует. Уроженцам знака свойственно бороться за то, что для них важно. Иногда люди, рожденные под знаком Льва, могут с трудом остановиться на пути к достижению своей цели. Они не слишком заботятся о других, ведь сосредоточены исключительно на себе.

Телец

Тельцы обычно покладисты и спокойны, но у них есть и худшие стороны характера. Одна из них – страсть к роскоши. Как раз тогда, когда на первый план выходит стремление к богатству, проявляется и капризная сторона Тельцов. Телец будет дуться и воротить нос от вариантов, которые кажутся ему недостойными.

Отель среднего качества для отпуска? Это невозможно. Телец будет искать того, кто на отдыхе будет относиться к нему как к королю. Это может быть обременительно для окружающих, ведь тогда Телец не пойдет на компромисс. Кроме того, в такой ситуации вылезет наружу упрямство уроженцев знака.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.